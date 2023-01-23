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12:26, 23 января 2023Россия

Россиянин напал на 10-летнюю школьницу в подъезде дома и попал на видео

В Уфе мужчина пытался ограбить 10-летнюю школьницу и затащил ее в подъезд жилого дома

В Уфе мужчина пытался ограбить 10-летнюю школьницу и затащил ее в подъезд жилого дома. Нападение на ребенка попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На появившемся видеоролике россиянин силой заталкивает девочку в подъезд. Он зажимает ей рот рукой, школьница пытается вырваться. В этот момент из лифта выходят другие жильцы дома и помогают девочке. Нападавший попытался убежать, но россияне последовали за ним.

Позже выяснилось, что девочка от действий незнакомца не пострадала, но сильно испугалась. Ее обидчика задержали и доставили в отдел полиции. Следователи уже возбудили уголовное дело.

18 января сообщалось, что во Фрунзенском районе Ярославля мужчина напал на школьницу в переполненном автобусе №41б и сломал ей очки. Сестра девочки пояснила в соцсетях, что россиянин действовал беспричинно. Семья пострадавшей написала заявление в полицию.

Анна Щербакова
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