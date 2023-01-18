Россиянин напал на школьницу в переполненном автобусе и сломал ей очки

Во Фрунзенском районе Ярославля мужчина напал на школьницу в автобусе и сломал ей очки

Во Фрунзенском районе Ярославля мужчина напал на школьницу в переполненном автобусе №41б и сломал ей очки. Об этом сообщается на портале 76.ru.

Сестра девочки рассказала в соцсетях, что россиянин действовал беспричинно. «Он резко встал, сорвал с лица моей сестры очки, вышел из автобуса, переломил их пополам, после чего выкинул в снег. Сестра была очень напугана, ведь она ничего плохого этому мужчине не сделала», — пояснила девушка.

Она добавила, что после происшествия девочка обратилась к врачу. Очки ей необходимы для ежедневного ношения, кроме того, у нее были только одни очки, объяснила сестра пострадавшей.

Семья пострадавшей написала заявление в полицию. «Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», — указали в УМВД по Ярославской области.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Великого Новгорода пытался изнасиловать 16-летнюю школьницу в полном людей городском автобусе. Когда кондуктор остановил автобус, насильника вытолкали на тротуар.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку.