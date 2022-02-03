Пьяный россиянин напал на 16-летнюю школьницу в полном людей автобусе

Пьяный житель Великого Новгорода пытался изнасиловать 16-летнюю школьницу в полном людей городском автобусе. Об этом сообщается в группе «Мой гараж» во «ВКонтакте».

Россиянин напал на девочку и попытался засунуть руку ей в штаны. Школьница закричала, другие пассажиры набросились на мужчину с кулаками.

Когда кондуктор остановил автобус, пьяного жителя Великого Новгорода вытолкали на тротуар.

Официальных комментариев по этому поводу от правоохранителей нет.

Ранее в Колпине полицейские задержали 20-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки.

Мигрант затащил россиянку в служебное помещение и попытался изнасиловать, однако его спугнул один из сотрудников магазина. Он же и сообщил об увиденном в полицию. Злоумышленника задержали в заведении сети быстрого питания через десять минут после инцидента.