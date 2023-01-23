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15:06, 23 января 2023Силовые структуры

Росгвардия уничтожила три ангара с военной техникой и девять позиций ВСУ

Росгвардия за неделю уничтожила 3 ангара с военной техникой и 9 позиций ВСУ в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Артиллеристы Росгвардии за неделю уничтожили в зоне СВО три ангара с военной техникой ВСУ, а также поразили семь наблюдательных и два опорных пункта противника. Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщили в федеральной службе.

Также при поддержке артиллерии было проведено 50 разведывательных и 100 специальных мероприятий. На территории Херсонской и Запорожской областей 15 человек были задержаны по подозрению в пособничестве ВСУ. Кроме того, бойцы Росгвардии изъяли огнестрельное оружие, гранатометы и выстрелы к ним, переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, ручные гранаты, патроны различного калибра, элементы для изготовления взрывных устройств.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ складируют западное оружие на территории украинских АЭС.

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Илона Палей
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