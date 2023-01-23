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09:56, 23 января 2023Силовые структуры

В СВР заявили о размещении ВСУ оружия и боеприпасов на территории АЭС

СВР: ВСУ размещает переданные Западом ракеты к HIMARS и системам ПВО на территории АЭС

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные хранят переданное Западом вооружение на атомных электростанциях. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, в частности, на АЭС складируются ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО. Только за последнюю неделю на Ровенскую АЭС было направлено несколько вагонов с оружием, оно доставлялось через станцию «Рафаловка».

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят на электростанциях артиллерийские боеприпасы крупного калибра.

Елизавета Новикова
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