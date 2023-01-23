В СВР заявили о размещении ВСУ оружия и боеприпасов на территории АЭС

СВР: ВСУ размещает переданные Западом ракеты к HIMARS и системам ПВО на территории АЭС

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные хранят переданное Западом вооружение на атомных электростанциях. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, в частности, на АЭС складируются ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО. Только за последнюю неделю на Ровенскую АЭС было направлено несколько вагонов с оружием, оно доставлялось через станцию «Рафаловка».

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят на электростанциях артиллерийские боеприпасы крупного калибра.

