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12:38, 17 января 2023Россия

Нарышкин оценил намерения Киева «вернуть» Крым

Глава СВР Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Крыма Украиной

Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС оценил вероятность «возвращения» Крыма Украиной.

«Это невозможно», — заявил он агентству на просьбу прокомментировать заявления Киева о намерениях «вернуть» полуостров.

Ранее спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов заявил, что угроза Киева взять Крым под огневой контроль является трепом. По его словам, кто может делать — делает, кто не может — угрожает сделать.

9 января советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, отвечая на заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о «бегстве» России с полуострова, заявил, что властям Киева на фоне проблем с электричеством на Украине, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, требуются информационные псевдопобеды.

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Варвара Кошечкина
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