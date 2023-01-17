Нарышкин оценил намерения Киева «вернуть» Крым

Глава СВР Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Крыма Украиной

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС оценил вероятность «возвращения» Крыма Украиной.

«Это невозможно», — заявил он агентству на просьбу прокомментировать заявления Киева о намерениях «вернуть» полуостров.

Ранее спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов заявил, что угроза Киева взять Крым под огневой контроль является трепом. По его словам, кто может делать — делает, кто не может — угрожает сделать.

9 января советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, отвечая на заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о «бегстве» России с полуострова, заявил, что властям Киева на фоне проблем с электричеством на Украине, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, требуются информационные псевдопобеды.