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10:59, 23 января 2023Мир

Вопрос о танках Украине выйдет на новый уровень

Глава Евродипломатии Боррель заявил, что главы МИД ЕС обсудят седьмой транш помощи Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Yves Herman / Reuters

Вопрос о поставках танков Украине в рамках седьмого транша помощи Европейского союза (ЕС) выйдет на новый уровень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Евродипломатии Жозепа Борреля.

«Главы МИД ЕС обсудят, как продолжить оказание военной поддержки Украины, мы обсудим новый транш на военную помощь в рамках Европейского фонда мира, а также уровень военной помощи, итоги совещания в Рамштайне», — заявил он.

Ранее немецкие власти поспорили о том, нужно ли поставлять Киеву танки Leopard 2. По мнению сотрудников Минобороны ФРГ, выделение таких танков может эскалировать украинский конфликт.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал условие, при котором возможна отправка танков Leopard 2 на Украину. По его словам, Берлин пойдет на такой шаг, если США тоже начнут поставлять танки.

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Виктория Кондратьева
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