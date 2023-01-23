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05:07, 23 января 2023Россия

Росприроднадзор предложил отменить лицензии на перевозку опасных отходов

В России предложили отменить лицензии на транспортировку отходов 1–4 класса опасности

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России могут отменить обязательное лицензирование компаний для транспортировки отходов 1–4 класса опасности. С данной инициативой выступил Росприроднадзор, ее поддержали в Минэкономразвития. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы министра экономического развития Алексея Херсонцева, которое он разослал в профильные ведомства.

К 1–4 классам опасности относятся отходы, содержащие вредные для здоровья человека и окружающей среды вещества. В частности, речь идет об изделиях, содержащих ртуть, аккумуляторах, отработанных маслах и продуктах нефтепереработки, а также пластиковых и резиновых товарах.

Отмечается, что сейчас компании обязаны получать лицензии в Росприроднадзоре, но это затратная и долгая процедура, которая может обходиться в 350 тысяч рублей. Кроме этого, действие лицензий ограничено конкретным субъектом РФ, и для возможности работать в другом регионе нужно получать новый документ. Предлагаемая мера поможет снизить нагрузку на бизнес и сократить тариф на вывоз отходов.

Ранее сообщалось, что текстильные отходы в России предложили выделить в отдельную категорию в классификаторе отходов, чтобы регулировать их сбор и утилизацию.

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Екатерина Подвигина
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