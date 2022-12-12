«360»: старой одежде присвоят новые коды в классификаторе отходов

Текстильные отходы в России предложили выделить в отдельную категорию в классификаторе отходов, чтобы регулировать их сбор и утилизацию. О том, что старой одежде присвоят новые коды, со ссылкой на материалы совещания «Отходы текстиля как ценный ресурс для формирования экономики замкнутого цикла» сообщил телеканал «360».

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, в стране ежегодно образуется более двух миллионов тонн текстильных отходов, однако до переработки доходит лишь не более одного процента от их общего числа. Житель российского города в среднем ежегодно отправляет на свалку 15-17 килограммов таких отходов.

Буцаев добавил, что деятельность, связанная со сбором текстильных отходов и бывшего в употреблении текстиля, никак не регулируется — частично из-за того, что в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО) для этого отсутствуют необходимые коды. Он отметил, что текстильные отходы можно отнести к отходам от использования товаров (ОИТ), попадающих под действие расширенной ответственности производителей (РОП).

«Однако здесь речь больше об отходах одежды для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон, незагрязненных. Это не относится к тому, что приходит от населения. Мы в РЭО готовим предложения о введении новых кодов, включающих такие отходы, принятые от населения. Несовершенство ФККО в том числе во многом мешает полноценному исполнению расширенной ответственности производителей, так как необходимо строгое соответствие видов товаров, утилизируемых отходов и производимой продукции», — заявил глава РЭО.

Ранее Минприроды дало поручение РЭО по подготовке специального конвертера кодов общероссийского классификатора продукции (ОКПД) и ФККО, когда продукт переходит в категорию отходов и затем — в продукт утилизации. По словам директора по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игоря Забралова, подобное нововведение позволит четко определить, «кто такой утилизатор отходов текстиля в рамках механизма РОП в целом». Таким образом, в конвертере появятся не только коды товаров и отходов, но и те технологии, по которым их должны утилизировать, в том числе с их разделением на классы опасности. «В будущем под это выйдет приказ Минприроды России, подзаконный акт к закону о РОП, и тогда станет возможным более тщательное регулирование утилизации отходов текстиля, в частности принятых от населения», — подытожил специалист.

В ноябре стало известно, что утилизировать твердые коммунальные отходы (ТКО) в России решили по-новому. «360» со ссылкой на РЭО сообщал, что в тарифах за вывоз мусора захоронение заменят на компостирование. Эксперты убеждены, что повсеместное применение компостирования позволит сократить объем захоронения мусора на 20 процентов, или более чем на 11 миллионов тонн.