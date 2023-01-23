«Мисс Вселенная» две недели не мыла голову перед финалом конкурса красоты

Insider: победительница конкурса «Мисс Вселенная» две недели не мыла голову перед участием

Завоевавшая титул «Мисс Вселенная — 2022» Р’Бонни Габриэль рассказала, что две недели не мыла голову перед участием в финале конкурса, который проходил в американском городе Новый Орлеан, США. Об этом сообщает Insider.

28-летняя Габриэль пояснила, что избегала ежедневного душа, чтобы сохранить автозагар. Она намеренно обновляла укладку, но не мыла голову, накапливая в волосах лак, что позволило ей подчеркнуть красоту локонов. Модель уверена, что, чем грязнее были ее волосы, тем более чистыми и очерченными они казались.

«Люди думают, что это весело, потому что на сцене мы выглядим красивыми и свежими. Но на самом деле к тому моменту, как я оказалась в финале, я чувствовала себя ужасно грязной», — подчеркнула она. Победительница отметила, что до сих пор не помыла голову.

При этом «Мисс Вселенная» отметила, что не пользуется лаком для волос без необходимости.

Габриэль — модель филиппинского происхождения. На конкурсе она представляла США и завоевала корону 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная». Девушке 28 лет, это максимальный возраст для участия в «Мисс Вселенная», и через год ее просто не допустили бы к конкурсу.

Позже в США разгорелся скандал вокруг результатов конкурсов красоты «Мисс США» и «Мисс Вселенная». Критике подверглась компания JKN Global Group , которой принадлежат оба конкурса. Организаторов заподозрили в подтасовке итоговых результатов.

Многие сторонники этой теории указали на то, что занявшая второе место представительница Венесуэлы Аманда Дудамель лучше отвечала на вопросы, а ее наряды подвергались меньшей критике. Кроме того, победа Габриэль на «Мисс США» в октябре 2022 года также называлась сомнительной из-за возможных «проявлений фаворитизма». Тогда некоторые руководители конкурса были временно отстранены от работы. В ответ на обвинения генеральный директор «Мисс Вселенная» Эми Эммерих сказала, что результаты конкурса были проверены «одной из четырех ведущих аудиторских фирм США», которая не нашла нарушений.

Ранее сообщалось, что организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» в Орландо не дали участнице состязания с Украины Виктории Апанасенко высказаться против России. Она подчеркнула, что ей хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире, что конфликт продолжается.

