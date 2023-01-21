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23:15, 21 января 2023Из жизни

Украинка пожаловалась на организаторов конкурса «Мисс Вселенная»

Украинской участнице «Мисс Вселенная» Апанасенко помешали высказаться против России

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» в Орландо не дали участнице состязания из Украины Виктории Апанасенко высказаться против России. Об этом модель рассказала в интервью украинскому изданию KP.

По ее словам, других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а ее — нет. Как уточнила Апанасенко, организаторы конкурса за день до финала записали с ней видео. Его показали во время трансляции.

«Но микрофон мне не дали», — пожаловалась она. Журналист предположил, что участницу из Киева не пригласили специально, чтобы помешать ей высказаться о кризисе на Украине. «Мне очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире, что конфликт продолжается», — уточнила конкурсантка.

15 января корону 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», который прошел в американском городе Новый Орлеан, выиграла представительница США Р'Бонни Габриэль.

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Марина Совина
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