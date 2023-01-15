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07:25, 15 января 2023Ценности

Названо имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная»

Представительница США Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Корону 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», который прошел в американском городе Новый Орлеан, выиграла представительница США Р'Бонни Габриэль. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в финале шоу соревновались лишь представительницы западного полушария. После дефиле в вечерних платьях в топ-5 попали девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.

Накануне сообщалось, что 22-летняя россиянка Анна Литникова выбыла из полуфинала конкурса. Вместе с ней из борьбы за корону выбыла представительница Украины Виктория Апанасенко.

Ранее наряд участницы из США Р’Бонни Габриэль стал объектом шуток в сети. Модель появилась на сцене в откровенном боди и высоких ботфортах. Ее образ дополняет объемная конструкция из звезд и гигантской луны. Также на голове девушки присутствует массивная корона, украшенная зубьями. По словам Габриэль, дизайн костюма она посвятила миссиям НАСА «Артемида», в рамках которых в 2024 году планируется высадить первую женщину на Луну.

Марина Совина
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