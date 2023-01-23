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09:37, 23 января 2023Ценности

50-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в нижнем белье

50-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в нижнем белье в ванной и удивила фанатов

Кадр: @gwynethpaltrow

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала видео, в котором она тестирует новые патчи для глаз собственного бренда Goop. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость снялась в комплекте нижнего белья черного цвета в ванной комнате. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице Пэлтроу отсутствует макияж, а волосы небрежно собраны в пучок.

Данный ролик набрал более 45 тысяч лайков. Фанаты удивились фигуре и моложавому внешнему виду актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Не могу поверить в то, что тебе 50», «Неважно, каким образом ты накладываешь патчи на глаза — все внимание на твое тело», «Я в своей молодости не додумалась ухаживать за собой. Сейчас ставлю приоритеты в пользу естественности, а не макияжа», «Что бы ты ни носила, ты выглядишь великолепно!», «Тот случай, когда и не скажешь, что тебе 50», — высказывались они.

В ноябре 2022 года дерматолог Пэлтроу Карин Гроссман раскрыла способы замедлить старение кожи. По словам врача, отсрочить увядание внешности поможет защита от ультрафиолетовых лучей. Она посоветовала перед увлажнением применять солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и наносить его повторно каждые два часа после выхода на улицу.

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Мария Винар
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50-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в нижнем белье
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