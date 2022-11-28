Дерматолог Гвинет Пэлтроу раскрыла способы замедлить старение кожи

Дерматолог Гвинет Пэлтроу Карин Гроссман: замедлить старение кожи поможет защита от солнца

Дерматолог американской актрисы Гвинет Пэлтроу Карин Гроссман раскрыла способы замедлить старение кожи. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По словам врача, отсрочить увядание внешности поможет защита от ультрафиолетовых лучей. Она посоветовала перед увлажнением применять солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и наносить его повторно каждые два часа после выхода на улицу. Также, по мнению собеседницы издания, по утрам необходимо использовать содержащие антиоксиданты препараты.

Кроме того, специалистка призвала как можно раньше начинать применять ретиноиды. «Ретиноиды по-прежнему являются самым проверенным и верным компонентом антивозрастного ухода за кожей. Они способствуют выработке коллагена и стимулируют обновление клеток», — пояснила она.

Ранее в ноябре доктор медицинских наук, дерматолог Джанин Дауни назвала приводящие к раннему старению кожи привычки. По словам эксперта, излучение от компьютера или планшета способно спровоцировать расширение пор, появление морщин и гиперпигментацию кожи, известную также как мелазма.