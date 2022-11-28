Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:02, 28 ноября 2022Ценности

Дерматолог Гвинет Пэлтроу раскрыла способы замедлить старение кожи

Дерматолог Гвинет Пэлтроу Карин Гроссман: замедлить старение кожи поможет защита от солнца

Фото: Mike Blake / Reuters

Дерматолог американской актрисы Гвинет Пэлтроу Карин Гроссман раскрыла способы замедлить старение кожи. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По словам врача, отсрочить увядание внешности поможет защита от ультрафиолетовых лучей. Она посоветовала перед увлажнением применять солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и наносить его повторно каждые два часа после выхода на улицу. Также, по мнению собеседницы издания, по утрам необходимо использовать содержащие антиоксиданты препараты.

Кроме того, специалистка призвала как можно раньше начинать применять ретиноиды. «Ретиноиды по-прежнему являются самым проверенным и верным компонентом антивозрастного ухода за кожей. Они способствуют выработке коллагена и стимулируют обновление клеток», — пояснила она.

Ранее в ноябре доктор медицинских наук, дерматолог Джанин Дауни назвала приводящие к раннему старению кожи привычки. По словам эксперта, излучение от компьютера или планшета способно спровоцировать расширение пор, появление морщин и гиперпигментацию кожи, известную также как мелазма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Россия договорилась с Ираном о поставках автомобилей
В ООН обеспокоились ситуацией с переговорами между Россией и США по разоружению
ООН назвала число погибших мирных жителей на Украине с 24 февраля
Ограбление жителя Киргизии на 100 тысяч долларов в Москве попало на видео
Оставшиеся без тепла в мороз жители Сибири рассказали о температуре в домах
Бразилия победила Швейцарию на чемпионате мира-2022
Россияне перестали вкладываться в один вид недвижимости
Россиянин посетил Таиланд в сезон дождей и описал впечатления от погоды
Известный автопроизводитель выпустит собственный смартфон
В Европе назвали условие обретения независимости от российского топлива
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.