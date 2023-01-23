Мастера назвали четыре недопустимых для них вида пирсинга

Мастера студии Metal Morphosis из Лондона назвали недопустимым пирсинг уздечки языка

Мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, назвали четыре недопустимых для них вида пирсинга. Соответствующий ролик появился в их TikTok-аккаунте.

По словам специалистов, они отказывают клиентам в проколе уздечки языка, поскольку тонкий участок кожи может легко порваться. Кроме того, они внесли в список такой вид пирсинга, как снаг, — прокол противозавитка уха. Большинство пирсеров считают его одним из самых болезненных, пояснили авторы ролика. Кроме того, его заживление требует длительного времени.

Также в перечне оказался симметричный пирсинг языка в виде глаз змеи, когда украшения вставляются с обеих сторон продольной борозды. В заключение мастера призвали зрителей воздержаться от установки под кожу пальцев микродермалов — серег, один конец которых не имеет выхода наружу.

В апреле тату-мастер из США с никнеймом crocodile.jackson раскрыл способы проверить кожу на терпимость к боли перед нанесением рисунка. Уровень болезненных ощущений во время тату-сеанса не всегда зависит от определенного участка на теле человека, заявил эксперт.