Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:50, 23 января 2023Ценности

Мастера назвали четыре недопустимых для них вида пирсинга

Мастера студии Metal Morphosis из Лондона назвали недопустимым пирсинг уздечки языка

Фото: Kilian Seiler / Unsplash

Мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, назвали четыре недопустимых для них вида пирсинга. Соответствующий ролик появился в их TikTok-аккаунте.

По словам специалистов, они отказывают клиентам в проколе уздечки языка, поскольку тонкий участок кожи может легко порваться. Кроме того, они внесли в список такой вид пирсинга, как снаг, — прокол противозавитка уха. Большинство пирсеров считают его одним из самых болезненных, пояснили авторы ролика. Кроме того, его заживление требует длительного времени.

Также в перечне оказался симметричный пирсинг языка в виде глаз змеи, когда украшения вставляются с обеих сторон продольной борозды. В заключение мастера призвали зрителей воздержаться от установки под кожу пальцев микродермалов — серег, один конец которых не имеет выхода наружу.

В апреле тату-мастер из США с никнеймом crocodile.jackson раскрыл способы проверить кожу на терпимость к боли перед нанесением рисунка. Уровень болезненных ощущений во время тату-сеанса не всегда зависит от определенного участка на теле человека, заявил эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности о продвижении ВС России на запорожском направлении
Spotify присоединился к волне увольнений в IT-гигантах
Альфонс-инструктор обманул россиянок на три миллиона рублей
В Одессе сотрудников военкомата уличили в использовании машин скорой помощи
Раскрыта разница в зарплатах женщин и мужчин в России
Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год
Комбат ДНР описал тактику наступления ВСУ
Норвегия задумалась о депортации бежавшего командира ЧВК «Вагнер»
Синоптик пообещал москвичам мягкую погоду на этой неделе
Женщина обнаружила останки загадочного существа во время прогулки с собакой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.