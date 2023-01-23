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10:23, 23 января 2023Экономика

Оценено влияние 2022 года на ощущение благосостояния у россиян

Опрос «Яков и партнеры»: ощущение благосостояния у россиян ухудшилось за 2022 год

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

За прошедший год ощущение благосостояния у россиян ослабло по всем основным параметрам, свидетельствуют результаты опроса бывшего российского подразделения McKinsey — «Яков и партнеры». Исследование есть в распоряжении Forbes. В опросе приняли участие около 1500 респондентов, он проводился в декабре 2022 года.

Более половины опрошенных оказались обеспокоены будущим уровнем доходов (59 процентов) и перспективами долгосрочной стабильности (53 процента). Также респонденты отмечали ухудшение эмоционального состояния (39 процентов), физического здоровья (38 процентов), снижение качества досуга и отдыха (42 процента) в 2022 году. Главными причинами ослабления ощущения благосостояния россияне называли рост цен, спецоперацию на Украине, а также на потребительские и эмоциональные настроения граждан повлияла общая экономическая ситуация в стране. Большинство опрошенных (78 процентов) оценили, что вернуться к прежней жизни получится как минимум через год или через несколько лет.

В 2022 году россияне стали тратить меньше денег на предметы роскоши, путешествия за границу, развлечения и питание вне дома. Кроме того, более чем у половины респондентов выросли расходы на оплату услуг ЖКХ, лекарства, продукты питания. Участники опроса в основном ожидают дальнейшего роста и готовы существенно уменьшать траты.

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Согласно опросу, снижение уровня жизни меньше всего отмечали респонденты в возрасте 18-19 лет и граждане с высокими доходами (от 80 тысяч рублей на одного члена семьи). При этом сильнее всего турбулентность прошлого года сказалась на россиянах в возрасте 38-58 лет и людях с низкими доходами (20 тысяч рублей и меньше на члена семьи). Кроме того, в Москве ухудшение благосостояния проявляется сильнее, чем в других городах страны.

В конце прошлого года россияне назвали одним из главных страхов рост цен в 2023 году, выяснили эксперты Страхового Дома ВСК и Аналитического центра НАФИ.

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Платон Щукин
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