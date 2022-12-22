Назван главный страх россиян

НАФИ: россияне назвали рост цен главным страхом в 2023 году

Почти 30 процентов россиян боятся инфляции и роста цен в 2023 году, такой главный страх называется в исследовании Страхового Дома ВСК и Аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Падения доходов или тяжелой болезни опасаются по 27 процентов. Переживают за своих детей 25 процентов, еще 20 процентов боятся новой пандемии. Среди других страхов — дефицит продуктов первой необходимости, питания или лекарств.

Около 74 процентов опрошенных думают, что с ними произойдет больше хороших событий, чем плохих. Чаще всего позитивный настрой проявляют россияне от 35 до 44 лет. Около 24 процентов уверены, что в следующем году плохого и хорошего в жизни будет поровну. Преимущественно это россияне без постоянной работы и те, кто оценивают свое материальное положение как очень плохое.

«У россиян в отношении предстоящего года материальные страхи сочетаются с нематериальными. Не удивительно, что во главе этой пирамиды находятся заботы, связанные с личной финансовой устойчивостью и благополучием. Учитывая уроки пандемии и события текущего года, многие допускают развитие негативных сценариев: высокую инфляцию и рост цен, а также падение уровня доходов», — отметил заместитель руководителя управления аналитики и исследования Страхового Дома ВСК Максим Грушко.

Ранее одним из главных бытовых страхов россияне назвали порчу имущества в квартире.