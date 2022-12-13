Россияне назвали главные бытовые страхи

«Ренессанс страхование»: главным бытовым страхом россияне назвали порчу имущества

Одним из главных бытовых страхов россияне назвали порчу имущества в квартире. Об этом говорится в исследовании группы «Ренессанс страхование» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

О страхе порчи имущества рассказали 64 процента опрошенных граждан. При этом 41 процент из них отметил, что пугает, в частности, урон от домашних животных, 39 процентов — заливы от соседей, 33 процента — возникновение пожара, 31 процент — протечка труб. 14 процентов россиян беспокоятся о возможных негативных последствиях домашней вечеринки или застолья.

«Самым актуальным риском страхования имущества остается залив квартир. На заливы приходится три четверти всех случаев повреждений квартир и домашнего имущества и 65 процентов от суммы всех компенсаций, выплаченных владельцам квартир с начала года», — рассказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Наиболее ценными предметами в доме респонденты сочли бытовую (35 процентов опрошенных граждан) и «умную» технику (14 процентов), а также диваны (20 процентов). Сильнее всего они боятся вероятного повреждения холодильника (38 процентов респондентов), телевизора (32 процента), варочной панели (22 процента), компьютера (21 процент).

Что касается аккуратности самих россиян, то 43 процента из них по крайней мере раз в жизни ломали или портили имущество, находясь в гостях. Каждый четвертый из них наносит подобный урон приблизительно раз в год, каждый десятый (11 процентов респондентов) — раз в несколько месяцев. Семь процентов опрошенных ломают или портят что-либо при каждом походе в гости.

В августе аналитики компании «Росгосстрах» провели аналогичный вопрос и пришли к выводу, что в быту россияне больше всего боятся возникновения пожара — об этом сообщили 69 процентов респондентов. Прорыва канализации боятся 55 процентов из них, а взрыва газа — 42 процента.