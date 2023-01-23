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14:37, 23 января 2023Силовые структуры

В Москве пьяного россиянина задержали за драку с полицией

В Москве россиянин подрался с прибывшими для его задержания полицейскими

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали устроившего драку с полицией россиянина. Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, 22 января подозреваемый дебоширил на крыльце торгового центра на улице Широкая. Когда полицейские прибыли на вызов и попытались его задержать, мужчина вступил с ними в драку, применив насилие. В отношении задержанного в СКР завели уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Решается вопрос об аресте подозреваемого и помещении его в СИЗО.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается»,— рассказала Юлия Иванова.

16 декабря сообщалось, что в Сургуте задержали мужчину, угрожавшего полицейским травматическим пистолетом.

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Владимир Седов
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