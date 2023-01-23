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16:13, 23 января 2023Мир

Володин высказался об общей позиции России и Ирана

Спикер Госдумы Володин: Россия и Иран солидарны в необходимости многополярного мира

Фото: Shutterstock

Москва и Тегеран солидарны в вопросе необходимости справедливого мироустройства и многополярного мира, для обоих государств этот вопрос является базовым. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин по итогам заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и парламента Ирана, сообщает ТАСС.

«Мы выступаем против гегемонии и считаем правильным объединить парламентариев всех стран, чтобы мы сделали все возможное для защиты суверенитета каждой страны. С тем чтобы каждый народ свободно мог выбирать для себя свою власть, свободно для себя определять будущее. Эти вопросы для нас являются базовыми, и мы в них находим понимание у наших иранских коллег», — высказался председатель нижней палаты российского парламента.

Володин также заявил, что лишь развитие по пути суверенного государства «может обеспечить развитие человека на основе своей культуры, истории, языка, уважая его традиции и вероисповедание», и отметил общую позицию стран по этим вопросам.

23 января Володин посетил Тегеран с официальным визитом для участия в совместной сессии межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Представители российского и иранского парламентов обсудили реализацию договоренностей в сфере транзита, инвестиций и энергетики.

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Виктория Кондратьева
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