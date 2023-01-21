Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 21 января 2023Россия

Спикер Госдумы посетит столицу Ирана

Председатель Госдумы Володин посетит Тегеран 23 января

Фото: Shutterstock

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит Тегеран с официальным визитом 23 января. Об этом РИА Новости сообщил глава отдела по связям с общественность иранского парламента Мохаммад Садекиян.

По словам Садекияна, спикер нижней палаты российского парламента встретится со своим иранским коллегой Мухаммадом Бакером Галибафом. Председатели парламентов будут обсуждать реализацию договоренностей в сфере транзита, инвестиций и энергетики. Помимо этого, в иранской столице состоится заседание Высшей комиссии по парламентскому сотрудничеству между Ираном и Россией.

В конце декабря стало известно, что Володин, возможно, отправится в Иран уже в январе, где встретится с президентом Ибрахимом Раиси.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Тегеран, где провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Они обсудили как вопросы вокруг Украины, так и отношения с США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны отработало защиту от атак на важные объекты Подмосковья
В ЛНР предсказали согласие Германии на передачу танков Украине
Хави высказался об аресте бывшего одноклубника по делу о домогательствах
Европу предупредили о рисках из-за ужесточения санкций против России
В России магазины одежды Zara откроются весной под новым названием
Россиянам перечислили правила дезинфекции гаджетов
Настасья Самбурская раскрыла размер своего гонорара за первую роль
Спикер Госдумы посетит столицу Ирана
Утку признали виновной в ДТП с участием майора российской полиции
Минобороны Украины проверят за покупку питания для ВСУ по завышенным ценам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.