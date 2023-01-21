Спикер Госдумы посетит столицу Ирана

Председатель Госдумы Володин посетит Тегеран 23 января

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит Тегеран с официальным визитом 23 января. Об этом РИА Новости сообщил глава отдела по связям с общественность иранского парламента Мохаммад Садекиян.

По словам Садекияна, спикер нижней палаты российского парламента встретится со своим иранским коллегой Мухаммадом Бакером Галибафом. Председатели парламентов будут обсуждать реализацию договоренностей в сфере транзита, инвестиций и энергетики. Помимо этого, в иранской столице состоится заседание Высшей комиссии по парламентскому сотрудничеству между Ираном и Россией.

В конце декабря стало известно, что Володин, возможно, отправится в Иран уже в январе, где встретится с президентом Ибрахимом Раиси.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Тегеран, где провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Они обсудили как вопросы вокруг Украины, так и отношения с США.

