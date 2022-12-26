Стало известно о возможной поездке Володина в Иран

Спикер Госдумы Володин поедет в Иран на переговоры с президентом Раиси в январе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, возможно, отправится в Иран уже в январе, где встретится с президентом Ибрахимом Раиси. Об этом стало известно РИА Новости из разговора с источником.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Тегеран, где провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Они обсудили как вопросы вокруг Украины, так и отношения с США.