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12:35, 26 декабря 2022Мир

Стало известно о возможной поездке Володина в Иран

Спикер Госдумы Володин поедет в Иран на переговоры с президентом Раиси в январе

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, возможно, отправится в Иран уже в январе, где встретится с президентом Ибрахимом Раиси. Об этом стало известно РИА Новости из разговора с источником.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Тегеран, где провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Они обсудили как вопросы вокруг Украины, так и отношения с США.

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Виктория Кондратьева
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