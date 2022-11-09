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15:34, 9 ноября 2022Мир

Раскрыты подробности визита Патрушева в Иран

Hamshahri Online: Патрушев и Шамхани обсудили противостояние США и конфликт на Украине

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели переговоры в Тегеране. Они коснулись вопросов противостояния США, безопасности, конфликта на Украине и обсудили другие темы. Об этом стало известно изданию Hamshahri Online.

Шамхани, в частности, подчеркнул, что Иран приветствует мирное урегулирование на Украине и выступает за мир, «основанный на диалоге», между Москвой и Киевом. Патрушев, в свою очередь, указывал на то, что западные страны, и особенно США, «вводят санкции, нарушая устав ООН и используя силу».

Раскрывая подробности визита Патрушева, Hamshahri Online также указало, что стороны обсуждали сотрудничество в ближневосточном регионе и угрозы, с которыми сталкиваются Москва и Тегеран.

Западные страны обвиняют Иран в передаче России вооружений для ведения боевых действий на Украине. Из-за этого Евросоюз уже ввел санкции против Тегерана. Москва при этом отрицает такое сотрудничество. Тегеран, в свою очередь, указывал, что поставки были, но за несколько месяцев до начала боев на Украине.

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Глеб БажуткинЕлизавета Наумова
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