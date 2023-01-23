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17:35, 23 января 2023Путешествия

Стало известно об участившихся случаях изнасилования туристов в Турции

Express: в 2022 году зафиксирован рост числа изнасилований туристов на курортах Турции

Фото: StockPhotosLV / Shutterstock.com

Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании (FCDO) зафиксировало рост числа преступлений против туристов в Турции. Об этом сообщает Express.

Так, стало известно, что за 2022 год на курортах популярной пляжной страны было зарегистрировано 51 сообщение о сексуальных домогательствах в отношении отдыхающих, включая случаи изнасилования. Уточняется, что большинство из них произошло в разгар летнего сезона в прибрежных городах.

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Кроме того, за прошедший год также участились случаи уличных грабежей и карманных краж. В министерстве подчеркнули важность соблюдения путешественниками основных правил безопасности, таких как использование официального такси, отказ от совместных поездок в машинах с незнакомцами и сохранение бдительности в ночных клубах и барах.

«Покупайте свои собственные напитки и постоянно следите за ними, чтобы в них никто ничего не добавлял, — говорится в публикации. — Остерегайтесь приближающихся к вам незнакомцев, предлагающих отвести вас в ресторан или ночной клуб».

Ранее в январе сообщалось, что полиция Таиланда зафиксировала рост числа преступлений против туристов на пляжах и в отелях Паттайи. Туристическая полиция начнет патрулировать опасные места, такие как Уокинг-стрит, Южная Паттайя и Бич-роуд, каждый день с девяти вечера до трех утра, чтобы предотвратить преступления.

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Валентина Процкова
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