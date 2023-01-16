В Таиланде стало больше преступлений против туристов

The Pattaya News: зафиксирован рост числа преступлений против туристов на пляжах Паттайи

Полиция Таиланда зафиксировала рост числа преступлений против туристов на пляжах и в отелях Паттайи. Об этом пишет The Pattaya News.

По данным издания, наличие проблемы признает и местная полиция — в частности, начальник четвертого отдела туристической полиции Пичая Кхеавплуанг отметил, что в последнее время стало больше преступлений, особенно краж имущества у отдыхающих.

«Туристическая полиция начнет патрулировать опасные места, такие как Уокинг-стрит, Южная Паттайя и Бич-роуд, каждый день с девяти вечера до трех утра, чтобы предотвратить преступления против туристов», — говорится в публикации. Также среди мер, обеспечивающих безопасность на курорте, планируется увеличение количества камер видеонаблюдения и освещенности улиц в потенциально опасных местах.

Ранее в Таиланде пьяный россиянин отказался платить за заказ в баре и подрался с владелицей заведения. Уточняется, что женщина напала на него, когда тот не захотел закрывать счет в размере 60 бат (около 120 рублей). При этом хозяйка бара утверждает, что это была самооборона, поскольку пьяный турист якобы сам первый ударил ее по лицу.