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20:21, 13 января 2023Путешествия

Пьяный российский турист подрался с женщиной в Таиланде из-за счета в 120 рублей

Пьяного туриста из России нашли со множественными травмами в баре в Паттайе

Фото: Shutterstock

В Таиланде пьяный российский турист отказался платить за заказ в баре и подрался с владелицей заведения. Об этом сообщает The Thaiger.

Уточняется, что женщина напала на него, когда тот не захотел закрывать счет в размере 60 бат (около 120 рублей). При этом хозяйка бара в Паттайе утверждает, что это была самооборона, поскольку пьяный россиянин якобы сам первый ударил ее по лицу. На место прибыли правоохранители, которые установили личность туриста, его зовут Михаил.

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Пострадавшего нашли без сознания на дороге перед баром со множественными травмами. Его лицо было в крови из-за серьезной раны. При этом турист отказался ехать в больницу и остался отдыхать у стойки бара.

Ранее российский турист поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах. Отмечается, что 49-летний россиянин в одиночку вылетел в Таиланд 27 декабря и планировал пробыть там две недели. Родственники мужчины сообщили, что 1 января он перестал выходить на связь, а 9 января был найден мертвым в номере трехзвездочного Cosy Beach Hotel.

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Зарина Дзагоева
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