Раскрыты детали дела ФСБ арестованного за подготовку теракта украинца

«Ъ»: украинца Расторгуева арестовали за подготовку теракта против мэра Бердянска Сауленко

Раскрыты детали уголовного дела гражданина Украины Виталия Расторгуева, арестованного летом Киевским районным судом Симферополя за подготовку теракта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, мужчина был завербован общественным движением «Сопротивление», созданным с начала специальной военной операции сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) Евгением Астаховым. Он обещал Расторгуеву досрочно погасить его кредиты и вывезти семью на подконтрольные Киеву территории.

Украинец в середине июля заминировал служебный автомобиль мэра Бердянска Александра Сауленко, прикрепив к днищу бомбу, эквивалентную по мощности 2 килограммам взрывчатки. Когда чиновник с соратниками сели в машину, Расторгуев хотел ее подорвать при помощи мобильного телефона, устройство не сработало, а бдительные граждане заметили диверсанта и сообщили о нем правоохранителям. Расторгуева задержали сотрудники ФСБ и возбудили против него уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.

На допросе он признался, что действовал по указанию кураторов из СБУ и Главного управления украинской разведки. Расторгуев и его адвокаты обжаловали арест в Верховном суде Крыма.

Издание отмечает, что «Сопротивление» подготовило множество мужчин и женщин к проведению терактов и диверсий.

23 августа сообщалось, что российские силовики предотвратили теракт спецслужб Украины на массовом мероприятии в Бердянске в Запорожской области. Задержанным оказался гражданин Украины Виталий Расторгуев, который дал признательные показания.

По указанию спецслужб Расторгуев должен был подорвать самодельное взрывное устройство 16 июля. По словам задержанного, в одном из дворов по улице Шевченко он заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировалось активировать возле Дома культуры «Маяк» в микрорайоне Слободка. На машине должны были передвигаться сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА).

«Задачи их ликвидировать не стояло. В этот день в ДК "Маяк" должно было проходить городское мероприятие, на котором кроме сотрудников ВГА должны были присутствовать мирные люди, в том числе жители России», — рассказал Расторгуев.