Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб в Бердянске

Российские силовики предотвратили теракт в Бердянске, задержан гражданин Украины

Российские силовики предотвратили теракт спецслужб Украины на массовом мероприятии в Бердянске в Запорожской области, пишут РИА Новости. Задержанным оказался гражданин Украины Виталий Расторгуев, который уже дал признательные показания.

По указанию спецслужб Расторгуев должен был подорвать самодельное взрывное устройство 16 июля. По словам задержанного, в одном из дворов по улице Шевченко он заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство (СВУ), которое планировалось активировать возле Дома культуры «Маяк» в микрорайоне Слободка. На машине должны были передвигаться сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА).

«Задачи их ликвидировать не стояло. В этот день в ДК "Маяк" должно было проходить городское мероприятие, на котором кроме сотрудников ВГА должны были присутствовать мирные люди, в том числе жители России», — рассказал Расторгуев.

Кроме того, по указанию куратора из спецслужб в Запорожье мужчина установил взрывное устройство на машину одного из сотрудников администрации региона, которая часто проезжала на массовые акции без досмотра. Для того, чтобы его активировать, нужно было позвонить на определенный номер.

Расторгуев рассказал, что с февраля входил в состав так называемой гражданской самообороны, которые патрулировали город и занимались охраной общественного порядка. «С начала специальной операции нам начали прививать чувство ненависти к жителям России и обучали использовать самодельные взрывные устройства», — отметил он.

Источник в российских силовых структурах сообщил агентству, что теракт смогли предотвратить благодаря камере видеонаблюдения, которая зафиксировала момент закладки СВУ под машину во дворе одного из домов. Подозреваемого задержали до приведения взрывного устройства в действие.

19 августа стало известно, что украинские спецслужбы попытались устроить теракт на ЛЭП в Мелитополе. Член главного совета областной администрации Владимир Рогов рассказал, что специалисты-взрывотехники предотвратили теракт, разминировав и уничтожив взрывное устройство. Позже в Запорожье ввели усиленные меры безопасности на энергетических объектах.