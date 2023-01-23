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09:20, 23 января 2023Из жизни

Женщина вышла замуж за родственника и узнала об этом слишком поздно

The Mirror: женщина обнаружила, что случайно вышла замуж за троюродного брата

Беременная пользовательница TikTok Марчелла Хилл (@beingmarcellahill) слишком поздно узнала, что муж приходится ей родственником. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Хилл, во время беременности она зашла на генеалогический сайт и обнаружила, что у нее и у ее мужа имена дедушки и бабушки совпадают. После этого пара начала исследовать родственные связи и выяснила, что дедушка Хилл приходился двоюродным братом ее бабушке. Более того, в детстве они даже жили вместе.

После этого Хилл поняла, что она и ее муж — троюродные брат и сестра. Несмотря на это открытие, пара решила остаться вместе. «Я никогда никому не говорила, что случайно вышла замуж за троюродного брата», — призналась женщина своим подписчикам.

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Одних подписчиков эта история шокировала, тогда как другие начали убеждать Хилл, что это не такая уж проблема. «Троюродные братья и сестры довольно далеки друг от друга», — написал один из них. «Это безумное совпадение», — отметил другой.

Некоторые пользователи спросили, как так получилось, что пара не узнала о родственной связи раньше, например, во время свадьбы. На это женщина ответила, что у них была закрытая свадьба, без присутствия родственников.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit из США рассказала, что они вместе с возлюбленным прошли тест ДНК и узнали, что являются родственниками. Мужчина предложил ей не паниковать и не принимать поспешных решений до тех пор, пока не будут готовы результаты повторного тестирования.

Алиса Дмитриева
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