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16:29, 23 января 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины объяснили завышенные цены на яйца для армии

Министр обороны Украины объяснил завышенные цены на яйца для ВСУ технической ошибкой
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для Вооруженных сил республики технической ошибкой. Об этом он высказался на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Резникова, в документе, который опубликовали в СМИ, была указана аномальная цена на яйца для армии. Министр отметил, что ее некорректно восприняли, решив, что речь идет о 17 гривнах (более 31 рубля) за штуку, а не за единицу веса.

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«На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца — единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу», — пояснил Резников.

Глава военного ведомства также заверил, что все подобные технические ошибки в контрактах уже исправляются.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» заявило, что Минобороны Украины разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией. Изучив договор об оказании соответствующих услуг, заключенный с компанией «Актив Компани», журналисты выяснили, что указанные там цены на продукты сильно завышены в сравнении с ценами в обычных магазинах. По мнению авторов публикации, ведомство заключило контракт с компанией-прокладкой, чтобы с помощью нее наживаться на поставках продовольствия в армию.

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Алевтина Запольская
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