В Минобороны Украины объяснили завышенные цены на яйца для армии

Министр обороны Украины объяснил завышенные цены на яйца для ВСУ технической ошибкой

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для Вооруженных сил республики технической ошибкой. Об этом он высказался на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Резникова, в документе, который опубликовали в СМИ, была указана аномальная цена на яйца для армии. Министр отметил, что ее некорректно восприняли, решив, что речь идет о 17 гривнах (более 31 рубля) за штуку, а не за единицу веса.

«На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца — единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу», — пояснил Резников.

Глава военного ведомства также заверил, что все подобные технические ошибки в контрактах уже исправляются.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» заявило, что Минобороны Украины разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией. Изучив договор об оказании соответствующих услуг, заключенный с компанией «Актив Компани», журналисты выяснили, что указанные там цены на продукты сильно завышены в сравнении с ценами в обычных магазинах. По мнению авторов публикации, ведомство заключило контракт с компанией-прокладкой, чтобы с помощью нее наживаться на поставках продовольствия в армию.