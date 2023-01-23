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10:59, 23 января 2023Экономика

Китай сообщил о резком росте поставок стальных заготовок из России

Китайская таможня сообщила о трехкратном росте поставок стальных полуфабрикатов из России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В минувшем году поставки в Китай стальных полуфабрикатов, в основном слябов, от российских производителей выросли в три раза, до 2,3 миллиона тонн и 1,34 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая пишут «Ведомости».

Причиной такой тенденции стал запрет Евросоюза на импорт готовой стальной продукции из России, введенный в марте в качестве реакции на ввод российских войск на территорию Украины. Из-за этого производителям в срочном порядке пришлось искать новые рынки сбыта. По оценкам сталелитейщиков на тот момент, перенаправить следовало четыре миллиона тонн продукции. В 2021 году общий экспорт составлял 30,5 миллиона тонн.

В самих компаниях и отраслевых ассоциациях сообщали о росте поставок в Китай, но отмечали, что продавать продукцию приходится со значительными скидками, иногда и вовсе в убыток. Аналитики говорили, что претерпела изменения и структура экспорта, ведь Китаю больше интересны полуфабрикаты, а не готовая продукция с увеличенной добавленной стоимостью.

Международный трейдер, на которого ссылается издание, утверждает, что в апреле цены на российский сляб в Черном море составляли 850 долларов за тонну, в конце мая — 625 долларов, а к концу года они достигли 450 долларов. Хотя в начале 2023-го наметился небольшой рост — до 540 долларов.

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Аналитик «Финама» Алексей Калачев напомнил, что рынок Юго-Восточной Азии не слишком удобен для российских металлургов. Мешает длинное транспортное плечо, снижающее доходы производителей, и неготовность стран региона покупать конечную продукцию. В свою очередь, директор по инвестиционной аналитике «БКС мир инвестиций» Кирилл Чуйко предположил, что экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 2023 году только увеличится.

Ранее ассоциация российских ломозаготовителей «Руслом.ком» сообщила о снижении потребления лома, используемого для выплавки стали, на 25 процентов, что связано с общим сокращением производства. Эти данные подтверждает Всемирная ассоциация стали, подсчитавшая, что с января по ноябрь 2022 года выплавка стали в России снизилась на семь процентов.

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Платон Щукин
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