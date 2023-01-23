Модель Перминова показала целлюлит и растяжки на фото в купальнике

Модель Елена Перминова показала целлюлит и растяжки на снимке в желтом купальнике

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала несовершенства тела на фотографии в откровенном образе. Снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя модель поделилась кадром, на котором она и ее сын позируют напротив океана. Знаменитость запечатлели в купальнике желтого цвета, бежевой панаме и сланцах в тон пляжного наряда. На размещенном изображении также видны растяжки и целлюлит на ноге Перминовой.

«В полдень свет не щадит никого. Девочки, не идеализируйте никого, кроме себя. Принимайте себя в любой форме, статусе и свете. Все мы не идеальны», — высказалась манекенщица в описании к публикации, которая набрала более 22 тысяч лайков.

В мае 2021 года Елена Перминова продемонстрировала фигуру после четвертых родов. Звезда засняла себя дома в зеркало в купальнике и коротком топе. Таким образом женщина решила доказать пользователям сети, что у нее есть недостатки, которых она не стесняется.