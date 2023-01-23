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13:51, 23 января 2023Россия

Российская школьница умерла на фудкорте в торговом центре

Mash Iptash: 14-летняя школьница умерла на фудкорте торгового центра в Казани

Фото: Telegram-канал «Казань с огоньком»

Российская школьница умерла на фудкорте торгового центра в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, 14-летняя девочка пришла в ТЦ «Тандем» вместе с подругами. Школьница отошла в туалет, а когда вернулась на фудкорт, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. По предположению охранников, девочка могла надышаться газом.

Как уточняет Telegram-канал «Казань с огоньком», среди посетителей торгового центра был врач, который пытался оказать ей первую помощь до приезда бригады медиков. Школьницу госпитализировали, спасти ее не удалось. Предположительно, у девочки остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе Нижегородской области восьмиклассник надышался газом из баллончика и погиб по дороге в реанимацию.

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Варвара Родикова
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