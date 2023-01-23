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15:46, 23 января 2023Из жизни

Женщина обнаружила останки загадочного существа во время прогулки с собакой

Hampshire Live: женщина нашла останки загадочного существа во время прогулки по пляжу

Фото: Julie Barker / Hampshire Live

Жительница английского графства Хэмпшир, Великобритания, Джули Баркер нашла останки загадочного существа, гуляя с собакой. Об этом сообщает Hampshire Live.

Пес Баркер обнаружил необычный скелет во время прогулки по пляжу в городе Госпорт. «Собака привлекла мое внимание к находке, и мне стало интересно, что это за существо. Я подумала, что это может быть скат или морской конек. Тело больше походило на хрящ, чем на кость. Кожа, которая осталась на скелете, была очень сморщенной и сухой», — рассказала она.

Баркер поделилась фотографией скелета в социальной сети. Пользователи попытались догадаться, что за существо нашла женщина, а некоторые сравнили его с инопланетянином. «Я ставлю на то, что его вынесло на берег из моря, а дальше понятия не имею», — написал один из комментаторов.

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По словам морского биолога Фонда дикой природы Хэмпшира Тима Ферреро, скелет действительно похож на останки ската или морского конька. Он отметил, что у существа были откушены или отрезаны плавники.

Ранее сообщалось, что в США семья гуляла по пляжу и нашла редчайшего огромного голубого омара. Американцы поняли, что совершили редкую находку: этих морских созданий очень редко выносит на берег.

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Алиса Удовик
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