Выгульщики собак в США начали зарабатывать по 500 тысяч рублей в месяц

New York Times: доходы выгульщиков собак в США превышают 8000 долларов в месяц

Доходы сервисов и частных работников в США, специализирующихся на выгуле собак, взлетели на фоне пандемии, пишет New York Times. Цена получасовой прогулки с собакой составляет от 14 до 35 долларов и выше, а работники начали зарабатывать более 8000 долларов в месяц (около 548 тысяч рублей) или в 100 тысяч долларов в год.

Рынок услуг для владельцев домашних животных в США быстро развивается, поскольку во время пандемии более 23 миллионов семей в стране завели собак и кошек, а теперь люди возвращаются в офисы. Они вынуждены нанимать помощников для выгула и ухода.

Основательница сервиса по уходу за домашними питомцами Whistle & Wag Бетани Лэйн отмечает, что не справляется с ростом спроса. Она добавила, что в компанию приходят десятки новых клиентов, а доходы за прошлый год будут шестизначными. Основатель проекта Parkside Pups Майкл Джозеф бросил работу учителем, чтобы заниматься курсами дрессировки. Доходы проекта за прошлый год превысили 100 000 долларов.

В США инфляция в декабре снизилась до 6,5 процента в годовом выражении, обновив минимум с октября 2021 года (тогда было 6,2 процента). Рост цен замедляется уже шестой месяц подряд после пика в июне прошлого года.