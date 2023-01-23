Россиянам станет проще попасть на курорты Шри-Ланки

АТОР: стоимость туров на Шри-Ланку на крыльях Red Wings стартует от 145 тысяч рублей

Российским туристам станет проще попасть на курорты Шри-Ланки — туроператор Fun&Sun запустил дополнительный борт в азиатскую страну совместно с авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, дополнительный рейс будет запущен с 10 февраля из Москвы в Матталу. Маршрут обслуживает широкофюзеляжный Boeing 777-200 вместимостью 410 кресел. В стоимость билетов будет включен провоз багажа до 20 килограммов и ручная кладь до пяти килограммов. Пассажирам на рейсе будет предоставляться горячее питание и прохладительные напитки. Полетная программа туроператора по направлению заявлена до 24 апреля. Рейсы будут выполняться из двух столичных аэропортов — Домодедово и Жуковского.

Что касается стоимости отдыха, пакетный тур на крыльях Red Wings на 10 ночей с вылетом 10 февраля и проживанием в отеле категории две звезды обойдется двоим россиянам от 145 тысяч рублей. Цена аналогичной путевки с размещением в трехзвездочной гостинице стартует от 166 тысяч рублей на двоих, в четырехзвездочной — от 180 тысяч, в пятизвездочной — от 185 тысяч.

Ранее российская модель Анастасия Горбунова, улетевшая на Шри-Ланку на зимовку, рассказала, в какую сумму обходится путешествие. По ее словам, билет на Flydubai обошелся ей примерно в 500 долларов (34,4 тысячи рублей), также значительную часть бюджета туристка тратит на аренду жилья — от 1700 долларов (117 тысяч рублей) в месяц.