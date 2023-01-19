Российская модель раскрыла траты на зимовку на Шри-Ланке

Российская модель Горбунова: аренда апартаментов на Шри-Ланке обходится в 117 тысяч рублей

Российская модель Анастасия Горбунова, улетевшая на Шри-Ланку на зимовку, рассказала, в какую сумму обходится путешествие. Свои траты на поездку она раскрыла порталу Е1.

«Видимо, все привыкли, что отпуск обычно длится две недели. Я тоже к этому привыкла, но всегда мечтала пожить у моря хотя бы месяц или перезимовать в тепле, — рассказала жительница Екатеринбурга. — На Шри-Ланке я с 11 декабря и обратного билета нет, буду тут, пока не надоест».

По словам собеседницы портала, добираться до островной страны пришлось с двумя пересадками — через ОАЭ и Мальдивы. Билет на Flydubai обошелся ей примерно в 500 долларов (34,4 тысячи рублей). Также значительную часть бюджета туристка тратит на аренду жилья: модель остановилась в двухкомнатных апартаментах стоимостью 1700 долларов (117 тысяч рублей) в месяц.

Горбунова отметила, что на острове сложно найти привычные соотечественникам продукты, а те, что продаются, стоят заметно дороже, чем в России. Например, 100 граммов колбасы можно купить за 400 рублей, сыр «Филадельфия» — почти за тысячу. «Шри-Ланка не так развита, как Таиланд и Бали, но тут надо побывать. Здесь нет модных кафе и бич-клабов, но и туристов намного меньше. А еще много пляжей, где почти нет людей», — добавила она.

Ранее в январе владелец отеля на Шри-Ланке и его сын обворовали посетителей из России более чем на шесть миллионов рупий (около пяти миллионов рублей) и были арестованы полицией. Подозреваемые, предположительно, присвоили деньги россиян, вскрыв сейфы в их номерах своим ключом.