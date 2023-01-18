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19:31, 18 января 2023Путешествия

Владелец отеля на Шри-Ланке обворовал посетителей из России на миллионы рублей

Daily Mirror: укравшего у россиян миллионы рублей владельца отеля на Шри-Ланке арестовали

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Владелец отеля на Шри-Ланке и его сын обворовали посетителей из России на более чем шесть миллионов рупий (около пяти миллионов рублей) и были арестованы полицией. Об этом пишет Daily Mirror.

По данным издания, подозреваемые, предположительно, присвоили деньги россиян, вскрыв сейфы в их номерах одним ключом. Отмечается, что, помимо владельца гостиницы и его сына, полицейские задержали работающего в отеле бухгалтера.

Правоохранители уведомили, что в общей сложности у российских путешественников было украдено 752,7 тысячи рупий, 61 тысяча долларов, 195 тысяч рублей и 200 евро.

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Также сообщается, что все записи с камер видеонаблюдения в отеле были стерты. При этом местные полицейские заявили, что постараются их восстановить.

Ранее в январе двое отдыхающих в Таиланде российских туристов подали жалобу в полицию после того, как у них украли сотни тысяч рублей из сейфа в отеле. Россияне сообщили, что 7 января отправились на прогулку по популярному курортному городу Паттайя. Вернувшись в отель, туристы обнаружили, что часть их денег была похищена.

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Фариза Бацазова
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