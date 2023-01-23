Италия назвала срок отказа от российского газа

Глава Eni: Италия сможет отказаться от российского газа зимой 2024-2025 года

Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой 2024-2025 года, такой срок навал глава национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци, пишет Askanews.

Он добавил, что в рамках работы по отказу от поставок российского газа Рим делает серьезную ставку на дальнейшее расширение сотрудничества с Алжиром. «Всего два года назад Алжир поставлял Италии около 21 миллиарда кубометров, сейчас он дает 25 миллиардов, а будущем году мы дойдем до 28 миллиардов. В 2024-2025 годах мы превзойдем и этот результат. Это действительно стратегический партнер, который сильно помогает Италии», — заявил Дескалци.

Ранее он говорил, что в 2023 году Италия сможет заместить около 80 процентов импортируемого из России газа, или 17,6 миллиарда кубометров.

Алжирские власти планируют поставлять газ в Европу через созданный хаб в Италии, заявил раннее посол Алжира в Риме Абделькрим Туария. Ранее Алжир стал главным поставщиком энергоресурсов в Италию, заменив Россию.