Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:10, 23 января 2023Экономика

Италия назвала срок отказа от российского газа

Глава Eni: Италия сможет отказаться от российского газа зимой 2024-2025 года

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой 2024-2025 года, такой срок навал глава национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци, пишет Askanews.

Он добавил, что в рамках работы по отказу от поставок российского газа Рим делает серьезную ставку на дальнейшее расширение сотрудничества с Алжиром. «Всего два года назад Алжир поставлял Италии около 21 миллиарда кубометров, сейчас он дает 25 миллиардов, а будущем году мы дойдем до 28 миллиардов. В 2024-2025 годах мы превзойдем и этот результат. Это действительно стратегический партнер, который сильно помогает Италии», — заявил Дескалци.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее он говорил, что в 2023 году Италия сможет заместить около 80 процентов импортируемого из России газа, или 17,6 миллиарда кубометров.

Алжирские власти планируют поставлять газ в Европу через созданный хаб в Италии, заявил раннее посол Алжира в Риме Абделькрим Туария. Ранее Алжир стал главным поставщиком энергоресурсов в Италию, заменив Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР
Сжегший Коран шведский политик анонсировал новые акции
В Госдуме предложили способ вывести российские активы из офшоров
Песков заявил о согласовании с Путиным кандидатуры нового ректора РАНХиГС
Россиянина заподозрили в убийстве матери и нападении на сестру
Боец UFC Волков рассказал о любви к курению сигар
Cтало известно о состоянии здоровья Александра Збруева
Экс-солистка «Стрелок» перенесла микроинсульт на суде с Волочковой
Четверо россиян погибли в аварии с перевозившим пациентов микроавтобусом
Италия назвала срок отказа от российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.