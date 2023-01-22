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14:40, 22 января 2023Экономика

Алжир собрался поставлять газ в Европу через Италию

Associated Press: Алжир собирается поставлять газ в Европу через хаб в Италии

Фото: Shutterstock

Алжирские власти планируют поставлять газ в Европу через созданный хаб в Италии, сказал посол Алжира в Риме Абделькрим Туария, пишет Associated Press.

«Мы хотим, чтобы Италия стала европейским хабом для алжирского газа. Узловым пунктом для других стран Евросоюза (ЕС)», — заявил он.

Посол подчеркнул, что Алжир собирается развивать энергетическое сотрудничество с Римом.

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Туария добавил, что алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach и итальянская Eni изучают перспективы добычи нефти и газа в южных районах пустыни Сахара. Ранее Алжир стал главным поставщиком энергоресурсов в Италию, заменив Россию.

Ранее сообщалось, что Словения планирует построить трубопровод в Венгрию, по которому будет поставляться алжирский газ. Таким образом Любляна хочет помочь своим восточным соседям отказаться от российских энергоресурсов.

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Платон Щукин
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