Алжир собрался поставлять газ в Европу через Италию

Associated Press: Алжир собирается поставлять газ в Европу через хаб в Италии

Алжирские власти планируют поставлять газ в Европу через созданный хаб в Италии, сказал посол Алжира в Риме Абделькрим Туария, пишет Associated Press.

«Мы хотим, чтобы Италия стала европейским хабом для алжирского газа. Узловым пунктом для других стран Евросоюза (ЕС)», — заявил он.

Посол подчеркнул, что Алжир собирается развивать энергетическое сотрудничество с Римом.

Туария добавил, что алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach и итальянская Eni изучают перспективы добычи нефти и газа в южных районах пустыни Сахара. Ранее Алжир стал главным поставщиком энергоресурсов в Италию, заменив Россию.

Ранее сообщалось, что Словения планирует построить трубопровод в Венгрию, по которому будет поставляться алжирский газ. Таким образом Любляна хочет помочь своим восточным соседям отказаться от российских энергоресурсов.