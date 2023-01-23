Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:00, 23 января 2023Силовые структуры

Ранее судимый россиянин зарезал 19-летнего студента из ревности

В Ленобласти ранее судимый россиянин из ревности зарезал 19-летнего студента

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ленобласти задержали 44-летнего ранее судимого россиянина, который зарезал 19-летнего студента. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступление было совершено в городе Тосно. Мужчина напал на третьекурсника и, испытывая ревность, ударил его ножом в живот. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве. Подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что в декабре 2010 года он был осужден на пять лет по статье, связанной с распространением наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о поставленной убитому переговорщику задаче
В Госдуме предложили ввести отпуск для одной категории срочников
Стало известно о резком повышении стоимости отдыха в одном российском регионе
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
ЧВК «Вагнер» уничтожила украинский Ми-8 под Артемовском
50-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в нижнем белье
В центре Москвы подешевела аренда однокомнатных квартир
В Испании украинских беженцев эксплуатировали на нелегальных табачных фабриках
Бывшего российского депутата осудили на три года за растрату 91 миллиона рублей
Раскрыты детали российских ответных мер на нефтяной потолок цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.