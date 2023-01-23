Ранее судимый россиянин зарезал 19-летнего студента из ревности

В Ленобласти ранее судимый россиянин из ревности зарезал 19-летнего студента

В Ленобласти задержали 44-летнего ранее судимого россиянина, который зарезал 19-летнего студента. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступление было совершено в городе Тосно. Мужчина напал на третьекурсника и, испытывая ревность, ударил его ножом в живот. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве. Подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что в декабре 2010 года он был осужден на пять лет по статье, связанной с распространением наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов.