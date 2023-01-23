Светлана Ходченкова отметила 40-летие в бикини на пляже

Актриса Светлана Ходченкова поделилась снимками в бикини в честь дня рождения

Российская актриса Светлана Ходченкова поделилась снимками в откровенных образах в честь дня рождения. Фотографии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость отметила 40-летие на пляже, снявшись в купальниках и пляжной одежде. Так, на одном из кадров она позировала в белой рубашке и бикини розового цвета, дополнив свой образ кепкой, а на другом — в платье на бретелях. Свои образы телезвезда дополнила черными солнцезащитными очками и распущенными волосами.

Подписчики восхитились внешним видом Ходченковой в многочисленных комментариях под постом. «Обожаю вас», «Светлана, восхищаюсь вами», «Вы выглядите великолепно», «Красотка», «Просто вау», — высказывались поклонники.

В июле 2022 года Светлана Ходченкова также порадовала фанатов снимком в бикини. Знаменитость сфотографировалась сидя на пляже в купальнике с геометрическим принтом, состоящем из топа-бандо и плавок на завязках. «Светлана, вы восхитительны, любуюсь вами как женщиной и актрисой», — высказывались подписчики.