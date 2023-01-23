Комбат ДНР описал тактику наступления ВСУ

Комбат ДНР Ходаковский назвал тактикой ВСУ активизацию сил на разных направлениях

В тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть свои основные принципы, и они будут действовать по уже составленным планам. Об этом в интервью KP.RU рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента с просьбой описать варианты возможного наступления в ходе специальной военной операции. «На такой протяженной линии соприкосновения будет разная тактика, мне кажется, все начнет колебаться дробно. Где-то ВСУ начнут активно действовать по уже составленным планам, исходя из накопленной массы людей и техники. А где-то мы начнем действовать. Где-то пойдем навстречу друг другу, где-то — на упреждение», — предположил Ходаковский.

Он также заявил, что украинские военные пытаются растянуть силы российской армии на диаметрально противоположные стороны. «Они уже применили один раз эту тактику, активизировались на юге, под Херсоном, и на севере, под Балаклеей. И где пролезло, там они и развили наступление. Если это сработало один раз, почему бы им не попробовать и второй? Так Украине проще», — объяснил комбат ДНР.

Ходаковский также спрогнозировал, что третий этап наступления для обеих сторон будет очень динамичным. «Ну, а на каких рубежах мы остановимся — там уже посмотрим», — заключил он.

Ранее командир одного из батальонов Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Аскольд» заявил, что российские артиллеристы противостоят бойцам ВСУ под Кременной в Луганской народной республике. «Мы подавляем все их огневые точки, и их намерения по переходу в наступление обречены на провал», — предрек он.