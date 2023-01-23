Диетолог назвала самый опасный вид теста

Диетолог Стародубова предупредила об опасности выпечки из слоеного теста

Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова предостерегла от ежедневного употребления выпечки и отметила, что изредка можно себе позволить 2-3 маленьких пирожка или 1-2 куска пирога. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Стародубова напомнила, что выпечка очень калорийна, поэтому людям, не страдающим избыточной массой тела, нужно знать в ней меру. В противном случае лишний вес, ожирение и ассоциированные с ним заболевания неизбежны. Отказываться от пирожков и булочек полностью не нужно, но ограничить размер порции и частоту их употребления можно.

Эксперт отметила, что наибольшее количество жиров содержится в слоеном тесте, на втором месте — сдобное, в которое к тому же добавляется довольно значительное количество сахара. Наименьшее количество жиров и сахара используется при приготовлении постного дрожжевого теста из муки, а также несладкого бисквита.

Чтобы обогатить выпечку витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, Стародубова рекомендует заменить рафинированную муку на цельнозерновую. При выборе начинки также нужно обращать внимание на продукты с низким содержанием сахара, соли и жиров. Это могут быть различные овощи или бобовые. Для мясного блюда лучше выбрать сорта мяса и птицы с низким содержанием жира. Сырным начинкам с высоким содержанием жиров и соли стоит предпочесть творожные. А в качестве термической обработки лучше выбрать выпекание, а не обжаривание.

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