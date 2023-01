Диетолог назвала шесть полезных альтернатив сладким десертам

Диетолог Лаура Бурак предложила заменить мороженое на кокосовый йогурт

Чтобы есть десерты без вреда для фигуры, нужно заменить мороженое на кокосовый йогурт, а обычные вафли — на цельнозерновые, считает диетолог Лаура Бурак. Она назвала шесть полезных альтернатив сладким десертам в материале для Eat This, Not That!.

Диетолог объяснила, что замена кокосового йогурта на мороженое позволяет сократить калории и увеличить пользу. Для более насыщенного вкуса Бурак предложила добавить фрукты и орехи, а любителям щербетов и фруктового мороженого она посоветовала смешать замороженные фрукты с молоком.

Специалистка порекомендовала заменить обычную муку на миндальную и отказаться от классических десертов, например, таких, как торт красный бархат и медовик. Помимо этого, она призвала отказаться от жевательных конфет и ирисок в пользу богатых антиоксидантами и клетчаткой фиников с арахисовой пастой.

Еще один совет Бурак — вместо обычных вафель с сиропом готовить замороженные цельнозерновые вафли, смазывать их арахисовым маслом и посыпать ягодами. Чтобы уменьшить тягу к сладкому, диетолог предложила выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао и съедать кусочек после еды или во время перекуса.

В заключение специалистка обратила внимание на молочные коктейли и призвала отказаться от них в пользу овощных и фруктовых напитков. «Смузи — более здоровый вариант, после которого вы почувствуете себя энергичным, а не сонным», — пояснила Бурак.

Ранее диетолог Лон Бен-Ашер назвал девять полезных для здоровья фруктов и овощей. Первой в списке специалиста стала богатая антиоксидантами, витаминами и минералами черника.