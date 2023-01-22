Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:14, 22 января 2023Из жизни

Диетолог назвала шесть полезных альтернатив сладким десертам

Диетолог Лаура Бурак предложила заменить мороженое на кокосовый йогурт

Фото: Unsplash

Чтобы есть десерты без вреда для фигуры, нужно заменить мороженое на кокосовый йогурт, а обычные вафли — на цельнозерновые, считает диетолог Лаура Бурак. Она назвала шесть полезных альтернатив сладким десертам в материале для Eat This, Not That!.

Диетолог объяснила, что замена кокосового йогурта на мороженое позволяет сократить калории и увеличить пользу. Для более насыщенного вкуса Бурак предложила добавить фрукты и орехи, а любителям щербетов и фруктового мороженого она посоветовала смешать замороженные фрукты с молоком.

Специалистка порекомендовала заменить обычную муку на миндальную и отказаться от классических десертов, например, таких, как торт красный бархат и медовик. Помимо этого, она призвала отказаться от жевательных конфет и ирисок в пользу богатых антиоксидантами и клетчаткой фиников с арахисовой пастой.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

Еще один совет Бурак — вместо обычных вафель с сиропом готовить замороженные цельнозерновые вафли, смазывать их арахисовым маслом и посыпать ягодами. Чтобы уменьшить тягу к сладкому, диетолог предложила выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао и съедать кусочек после еды или во время перекуса.

В заключение специалистка обратила внимание на молочные коктейли и призвала отказаться от них в пользу овощных и фруктовых напитков. «Смузи — более здоровый вариант, после которого вы почувствуете себя энергичным, а не сонным», — пояснила Бурак.

Ранее диетолог Лон Бен-Ашер назвал девять полезных для здоровья фруктов и овощей. Первой в списке специалиста стала богатая антиоксидантами, витаминами и минералами черника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме допустили расширение границ спецоперации
Собянин назвал основные преимущества электробусов
«Газпром» собрался вложить деньги в Африку
Названы требования обвинившей самого титулованного игрока в изнасиловании жертвы
В Венгрии усомнились в возможности обойтись без российских энергоресурсов
В Конгрессе раскритиковали идею передачи американских танков Украине
Невеста использовала не ту ложку для размешивания чая и умерла
Россия приготовилась к запуску прямого авиасообщения с ЮАР
Вызывающий танец Джигурды и Волочковой в мини-платье попал на видео
ЕС назвал виновника в задержке поставок танков Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.