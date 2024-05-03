В ЕС рассказали о финансовой выгоде США от помощи Украине

В парламенте Франции призвали учитывать интересы ЕС при выделении помощи Украине

Член парламента Франции Алексис Джолли рассказал о финансовой выгоде США от поддержки Украины, которая, по его словам, предполагает возврат сделанных в страну инвестиций в американскую экономику и промышленность. В своем обращении к главе французского МИД Стефану Сежурне, текст которого изучила «Лента.ру», депутат призвал учитывать интересы Евросоюза (ЕС) при выделении помощи Киеву.

«Господин Алексис Джолли спрашивает господина министра Европы и иностранных дел [Франции Стефана Сежурне] о распределении французской и европейской помощи, предназначенной для поддержки военных усилий Украины. 21 апреля 2024 года Палата представителей США приняла план помощи на сумму 61 миллиард долларов, направленный на поддержку военных действий Украины против России. Этот план помощи включает прямую помощь в виде пожертвований, а также ссуд и предусматривает дополнительные расходы для военно-промышленного комплекса США», — заявил Джолли.

Таким образом, из сумм, выделенных в рамках этого грандиозного плана помощи, очень большая часть пойдет на нужды экономики или администраций США. А Европа, похоже, более склонна предоставлять пожертвования напрямую, а не пытаться заставить Украину воспользоваться европейской помощью, думая при этом об экономических интересах стран ЕС Алексис Джолли член парламента Франции

В связи с этим депутат задает главе МИД вопрос о распределении разных видов финансовой помощи Украине. «Господин депутат (Джолли — прим. «Ленты.ру») хотел бы знать, каково распределение помощи, выделяемой Украине, как на французском, так и на европейском уровне, а именно распределение между пожертвованиями, займами и различными инвестициями, предназначенными для поддержки военных усилий Украины, но в то же время позволяющими развитие европейских экономик», — говорится в тексте письма.

Ранее американский экономист и миллиардер Дэвид Сакс удивился условиям выделения помощи США для Украины. Он отметил, что Вашингтон якобы предоставил финансирование Киеву как кредит, но не назвал условий погашения.