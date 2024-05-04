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06:14, 4 мая 2024Мир

Сенатор назвал игрой в бисер слова Макрона об отправке войск на Украину

Сенатор Кастюкевич назвал слова Макрона про Украину игрой в бисер
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christophe Ena / Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину являются игрой в бисер и словоблудием, заявил РИА Новости член Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Для Макрона подобные заявления — игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО» — сказал он.

По мнению сенатора, для французских наемников, воюющих на стороне Киева, Украина является «коммерческим проектом», пока для России спецоперация — это «борьба против фашизма и за истинные человеческие ценности».

2 мая Макрон заявил, что Франция все еще допускает отправку войск на Украину. Он также в очередной раз подтвердил намерение и дальше помогать Киеву оружием. При этом глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Парижа вынуждает его не раскрывать все военные планы.

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      Сергей Грехов
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