Сенатор назвал игрой в бисер слова Макрона об отправке войск на Украину

Сенатор Кастюкевич назвал слова Макрона про Украину игрой в бисер

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину являются игрой в бисер и словоблудием, заявил РИА Новости член Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Для Макрона подобные заявления — игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО» — сказал он.

По мнению сенатора, для французских наемников, воюющих на стороне Киева, Украина является «коммерческим проектом», пока для России спецоперация — это «борьба против фашизма и за истинные человеческие ценности».

2 мая Макрон заявил, что Франция все еще допускает отправку войск на Украину. Он также в очередной раз подтвердил намерение и дальше помогать Киеву оружием. При этом глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Парижа вынуждает его не раскрывать все военные планы.