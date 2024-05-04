В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух регионах на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что соответствующее предупреждение прозвучало в Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, об угрозе с воздуха объявили в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 3 мая по всей территории Украины третий раз за день была объявлена воздушную тревогу. Первые сигналы прозвучали в 20:35 по московскому времени в Киеве, Киевской, Полтавской и Винницкой областях, через две минуты они распространились на все регионы.

