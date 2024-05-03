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06:30, 4 мая 2024Спорт

Врач назвала простые упражнения от запора

Фото: Pakorn Khantiyaporn / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале назвала простые физические упражнения, которые помогут справиться с запором.

Она призвала обратить внимание на бег и легкое кардио. «Интенсивный бег буквально выталкивает содержимое кишечника, стимулируя его сокращения», — заявила специалист.

Павлова также рекомендовала обратить внимание на планки и скручивания корпуса. «Мышцы живота играют решающую роль в моторике ЖКТ. Их сокращения увеличивают давление во всей брюшной полости. Чем сильнее мышцы, тем больше их сокращения могут способствовать пищеварению», — заявила врач.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман назвал простое упражнение для профилактики диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, это регулярное хождение по лестнице.

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      Алексей Гусев
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