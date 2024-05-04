В Хабаровске произошел пожар в торговом центре

МЧС сообщило о пожаре в торговом центре в Хабаровске

В одном из торговых центров Хабаровска произошел пожар, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, горит кровля здания. На улицу самостоятельно эвакуировались 270 человек. На месте работают 20 специалистов и десять единиц техники.

Telegram-канал Mash сообщил, что в Хабаровске горит крупный гипермаркет «Ремисити». По данным канала, возгорание началось в вытяжке пиццерии, после чего огонь перекинулся на кровлю здания.

2 мая в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы произошел пожар. К тушению привлекали два вертолета Московского авиационного центра, однако понадобилась помощь третьего борта. В ликвидации возгорания принимали участие 120 человек и 35 единиц техники.